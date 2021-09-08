Архангельск, 8 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. С начала 2021 года на Северной железной дороге погибли четыре несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СЖД.

(сс) MichaelGaida Рельсы

«За 8 месяцев 2021 года на путях Северной железной дороги были травмированы пятеро несовершеннолетних, четверо из них погибли (за 8 месяцев 2020 года произошло 2 смертельных случая). Кроме того, три подростка были травмированы током контактной сети, двое из них погибли», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Тюменской области на железной дороге поезд сбил ребёнка.