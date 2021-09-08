Москва, , 18:48 — REGNUM Запад использует Украину против России, при этом вред причиняется жителям Крыма. Об этом написала 8 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Планирование диверсий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя диверсию, подготовленную Украиной и осуществлённую 23 августа в селе Перевальное под Симферополем, в результате чего произошёл прорыв трубопровода, российский дипломат напомнила о бурной реакции США, ЕС, Польши, Британии и Турции — в защиту Украины и крымских татар.

Захарова «Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности».

Она добавила, что Запад к тому же демонстративно не замечает того, что происходит в Крыму, например, того, что крымско-татарский язык получил государственный статус, в регионе растёт количество крымско-татарских классов и школ, функционируют национальные СМИ, выделяются деньги на жильё, строятся мечети.

Захарова также напомнила о водной и энергетической блокаде Украиной Крыма, о минировании Киевом мостов через Чонгарский пролив, по которому осуществлялось движение гражданского населения, и о телефонном терроризме с территории Украины для саботирования работы госучреждений в Крыму.

Захарова «Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют. В этой связи возникает вопрос: насколько сильно киевский режим и его западные кураторы в принципе ненавидят людей, чтобы так откровенно пытаться испортить им жизнь?»

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