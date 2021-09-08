Приштина, , 18:49 — REGNUM Делегации Белграда и Приштины на встрече в Брюсселе не достигли нужных договоренностей, которые сделали бы возможным новый раунд переговоров на высшем уровне между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Об этом сообщил глава делегации косовских сепаратистов Бесник Беслими 8 сентября.

Сербия и Косово Bože pravde

По словам Беслими, переговоры, которые велись между двумя делегациями 7 и 8 сентября в Брюсселе, не привели к тому прорыву, который нужен для организации встречи на высшем уровне.

Беслими добавил, что единственной темой, которая обсуждалась на переговорах, была судьба лиц, пропавших без вести в ходе гражданского конфликта в Косово и Метохии, передал телеканал РТС.

Напомним, что 7 и 8 сентября в Брюсселе, при посредничестве спецпредставителя Евросоюза Мирослава Лайчака, прошел очередной раунд технических переговоров делегаций Белграда и Приштины.