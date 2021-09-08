Афины , 8 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Каждый год в Греции снижают налоги, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис 8 сентября в интервью телеканалу ANT1, приведя в пример НДС в ресторанах и Единый налог на владение недвижимостью.

(сс) Future Perfect at Sunrise Турция и Греция

«Снижение налогов уже более чем покрывает рост цен, но к субботе вы узнаете о других мерах, — пообещал он. — Политика нашего правительства заключается в том, что чем лучше наши доходы, тем ниже налоги».

Он отметил, что оборот Греции во втором квартале 2021 года был таким же, как и в 2019 году, а сообщение о квартальном росте ВВП частично объяснил «взрывным ростом инвестиций». «Экономика работает очень хорошо, давайте не будем все окрашивать в черный цвет», — прокомментировал Георгиадис.

Он описал рост цен как глобальное явление, приведя в качестве примера инфляцию в Соединенных Штатах. «Конечно, мы обеспокоены этим явлением и наблюдаем за ним»,-сказал министр, добавив, что эта ценовая тенденция начнет снижаться самое позднее к новому году. «Дела в Греции идут очень хорошо, а это значит, что и политика нашего правительства идет хорошо», — отметил он.