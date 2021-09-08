Казань, 8 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. 8 сентября генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что клуб из республики Татарстан делал предложение московскому ЦСКА по трансферу 23-летнего российского центрального полузащитника Константина Кучаева.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Кучаев

Также Сайманов сообщил, что ни один европейский клуб не делал предложений по трансферу Хвичи Кварацхелии.

В прошлом сезоне Константин Кучаев принял участие в 21-м матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в котором отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение Кучаева с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2022/23. Портал transfermarkt оценивает воспитанника ЦСКА в 5 миллионов евро.

В прошедшее летнее трансферное окно ЦСКА покинули Никола Влашич (в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро), Наир Тикнизян (в «Локомотив» за 4 миллиона евро) и Константин Марадишвили (в «Локомотив» за 7 миллионов евро).