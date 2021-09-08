Оренбург, 8 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Оренбурге на одном из строительных объектов погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

И.о прокурора Ленинского района города Александр Решетняк организовал проверку по факту трагедии. Установлено, что утром 6 сентября стропальщик погиб в ходе погрузке автокраном щитов для опалубки.

В ходе проверки планируется оценить причины и условия, которые способствовали произошедшему, проверить соблюдение на объекте требований законодательства. В случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

По данным областного управления СКР, погибшему было 40 лет. Уже известно, что мужчина не был официально трудоустроен и работал без средств индивидуальной защиты. Проверка продолжается.