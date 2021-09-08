Вашингтон, 8 сентября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Посол США в Греции Джеффри Пайетт рассказал об общем стратегическом видении между США и Грецией на конференции Центра анализа европейской политики «Изменение приливов: Конкуренция великих держав в Восточном Средиземноморье», состоявшейся 7 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщает AMNA.

Флаг Греции

Пайетт отметил развивающуюся важную роль, которую Греция играет в регионе Восточного Средиземноморья; Греция превратилась в важнейшего союзника США в этой конкретной области, области, которая, по его словам, является частью нового глобального соперничества между крупными державами.

В этом контексте американский посол подчеркнул: Греция доказала, что инвестирует в отношения сотрудничества в широком географическом регионе.

Он отметил, что этот широкий географический диапазон взаимодействия и инициатив греческой внешней политики важен для Вашингтона, поскольку Соединенные Штаты ищут друзей и союзников в регионе в связи с обострением соперничества между великими державами.