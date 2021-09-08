Москва, 9 сентября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Ковидный шквал, захлестнувший российскую медицину, тяжело сказался на тех медицинских отраслях, которые оказались в невнимании из-за того, что все силы оказались брошены на борьбу с новой напастью. Нормально ли это и не пора ли вернуть российскую медицину в режим нормальной работы, рассуждает автор ИА REGNUM Елена Ковачич.

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Боль в спине — дело обычное для многих российских горожан, а справиться с этим недугом поможет физиотерапия. Вернее, помогала, ведь по результатам борьбы с эпидемией ковид-19 на данный момент оказалось, что физиотерапия в обычной поликлинике недоступна по причине отсутствия. Во всяком случае, так дело обстоит в Москве, что дает основания предположить, что и в других российских городах и тем более весях (селах) может наблюдаться та же проблема.

Да, ковид-19, конечно, опасное заболевание, но борьба с ним это не повод «пускать под откос» всю остальную медицину. Во всяком случае в Китае, с которого России все больше приходится брать пример, проблемы, вызванные ковидным бедствием, стали решаться не через закрытие «на данных момент излишних» секторов медицины. А как это было сделано в Китае?

Читайте статью Елены Ковачич «Чем физиотерапия мешает борьбе с COVID-19?»