Тунис, , 19:10 — REGNUM Главы МИД Греции и Туниса, Никос Дендиас и Отман Джеранди, обсудили укрепление отношений между Грецией и Тунисом, а также последние события в Тунисе и в более широком Средиземноморском регионе. Об этом сообщил греческий дипломат в своем твиттере 7 сентября после прошедшей в Тунисе встречи.

Флаг Туниса

Обращаясь к тунисским политикам, Дендиас отметил, что эта страна «играет ведущую роль в более широком регионе». Он также отметил тунисские «усилия по созданию подлинно демократической и устойчивой системы» и подчеркнул, что Греция намерена помочь в этом, насколько это возможно.

«Вы сделали значительные шаги в решении проблем, таких как нестабильная ситуация в вашем ближайшем окружении и пандемия, — сказал Дендиас. — В прошлый раз, когда я был здесь, мы подписали соглашение о морских перевозках. Мы должны работать над его реализацией. И созвать, как можно скорее, Двусторонний комитет министров, который не собирался с 2016 года».

Тунис был первой страной, подписавшей соглашение об ассоциации с ЕС еще в 1995 году, добавил греческий министр. «Нам необходимо придать новую динамику отношениям между ЕС и Тунисом. Греция будет продолжать выступать за укрепление партнерства между ЕС и Тунисом», — пообещал он.

Греция, подчеркнул Дендиас, высоко ценит поддержку Туниса заявке Греции на вступление в Совет Безопасности ООН в 2025—2026 годах. Он также похвалил «умеренную и конструктивную позицию», которую занял Тунис в качестве члена Совета Безопасности ООН.

Еще один аспект визита Дендиаса в Тунис касался, по его собственным словам, его «поддержки усилий, предпринимаемых президентом в контексте демократических преобразований». «Мы не можем позволить Тунису откатиться назад», — считает он.

Дендиас полагает, что в Тунисе должен быть продолжен путь реформ и выразил надежду на быстрое возвращение к нормальному функционированию институтов в соответствии с волей тунисского народа. «Мы также надеемся, что как можно скорее будет сформировано новое правительство, правительство, которое продолжит уже предпринятые усилия», — сказал министр, добавив, что Греция, ее партнеры в регионе и Европейский союз готовы помочь Тунису в построении лучшего будущего.

Ожидается, что премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис посетит Тунис в ноябре.