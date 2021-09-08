Курган, 8 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Трагедия произошла 8 сентября в Норильске, сообщает региональный оперштаб.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

«Тяжёлая и внезапная потеря — сегодня погиб Евгений Николаевич Зиничев, исполняя служебный долг. Человек с большой буквы, который всю жизнь занимался защитой государства и спасением людей. Его помощь в Курганскую область приходила всегда кстати — тогда, когда была особенно нужна», — отметил глава Зауралья.

Губернатор Курганской области вспоминает, что Евгений Зиничев «слов на ветер не бросал — всегда исполнял то, о чём говорил». И принёс соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС России.