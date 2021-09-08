Курск, 8 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Курской области полиция выявила 51 сайт, через который продавались поддельные документы о вакцинации против COVID-19 и проведении ПЦР-тестов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, информацию отправили в Роскомнадзор, сайты заблокировали.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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За продажу, приобретение и использование поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на два года. Курская полиция призвала жителей региона сообщать об известных им фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Курской области, по данным на 8 сентября, первым компонентом привиты 374 тыс. 90 человек, полностью прошли вакцинацию 340 тыс. 537 курян.