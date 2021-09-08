Курск, 8 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Курской области первую прививку от коронавируса сделали 70% от планируемого к вакцинации количества жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в пресс-службе областной администрации.

Yarregion.ru Вакцинация

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Первым компонентом привиты 374 тыс. 90 человек, или 70% от планируемого к вакцинации количества граждан. Полностью прошли вакцинацию 340 тыс. 537 курян.

В среднем, в регионе вакцинируют в день около трёх тысяч человек вторым компонентом и около 1,9 тыс. человек — первым компонентом. Курская область занимает восьмое место в России по темпам вакцинации.