Гай, Оренбургская область, 8 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Гае Оренбургской области полиция ведёт проверку по факту осквернения Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» Вечный огонь

Некий мужчина разместил на постаменте свастику. Его уже задержали. Виновником преступления оказался местный 55-летний житель.

Задержанный не сумел объяснить свой поступок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.