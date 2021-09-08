Афины , 8 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Тело всенародно любимого в Греции композитора Микиса Теодоракиса 8 сентября вынесено из часовни Святого Элефтериоса и доставлено в Афинский собор под аплодисменты граждан, пришедшей отдать музыканту последние почести. Об этом сообщает AMNA.

Heinrich Klaffs Микис Теодоракис. Гамбург, 1971

В Афинах шел дождь, но люди не расходились, продолжали прибывать новые, в том числе официальные лица. На церемонию прощания к 15:00 пришли, в том числе, премьер-министр Кирьякос Мицотакис, генеральный секретарь Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас, бывший генеральный секретарь КПГ Алека Папарига, премьер-министр Йоргос Папандреу, мэр Афин Костас Бакояннис, многие другие политики, известные музыканты.

Тело будет доставлено в деревню Галатас на острове Крит, где композитор просил похоронить его, для заупокойной службы и похорон, которые состоятся в четверг, 9 сентября.