Камышлов, Свердловская область, 8 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Камышлове (Свердловская область) прокуратура добилась выплаты пособия по безработице женщине, ранее руководившей Шипицинским детским садом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

После увольнения с должности женщина обратилась в местный центр занятости, чтобы получить статус безработной. Однако добиться ей этого не удалось, так как в выписке из ЕГРЮЛ значилось, что гражданка до сих пор является заведующей детсадом.

Прокуратура выявила, что на момент обращения дошкольным учреждением руководил другой человек. Надзорное ведомство внесло представление центру занятости об устранении нарушений закона. Справедливость восстановлена, женщине выплатили более 4,6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку о возможных невыплатах зарплаты на Сысертском хлебокомбинате.