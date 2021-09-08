Афины , 8 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Экономика Греции выросла на 16,2% во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом ВВП страны вырос на 3,4% по сравнению с первым кварталом года, во главе с потреблением, частными инвестициями и экспортом, сообщило Греческое статистическое управление 7 сентября.

Греция

ВВП Греции сократился на 2,3% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и вырос примерно на 7% в первом полугодии.

Министр финансов Христос Стейкурас, комментируя эти данные, заявил, что предварительные показатели за второй квартал приведут к более высоким темпам роста ВВП в этом году по сравнению с первоначальными оценками в 3,6%. Он отметил, что экономика быстро восстановит потери, принесенные пандемией, реальные располагаемые доступные доходы домашних хозяйств повысятся, экономика страны будет и дальше расти на благо всех граждан.