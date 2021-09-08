Лондон, 8 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. 8 сентября издание The Sun сообщило, что 28-летний центральный защитник «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер собирается покинуть лондонский клуб после завершения текущего сезона. Контракт футболиста с «пенсионерами» рассчитан до середины 2022-го года.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Рюдигер перешел в «Челси» 9 июля 2017 года из «Ромы». Клуб АПЛ заплатил за немецкого защитника 35 миллионов евро. На данный момент стоимость Рюдигера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антонио Рюдигер принял участие в девятнадцати матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лестер Сити». В составе «пенсионеров» немецкий футболист стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21. В финале «Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0.