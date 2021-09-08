Архангельск, 8 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Архангельской области на подведение газопровода к земельным участкам потребуется порядка миллиарда рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, в программу социального подключения попадают 2800 домов.

Газопровод

«Пока о намерении обратиться за подключением заявили более 700 собственников негазифицированных домов в 53 газифицированных населенных пунктах региона», — сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Рожин.

Напомним, что на территории Архангельской области к старту бесплатного проведения сетей газоснабжения до границ земельных участков домовладений приступили 23 августа. В числе первых в регионе в рамках программы социальной газификации были подключены частные домовладения в Котласе, а также в деревне Лая Приморского района.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января 2021 года, в Архангельской области обеспеченность природным газом составила 26%.