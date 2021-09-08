Оренбург, 8 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области найден скелет короткошеего плезиозавра. Об этом сообщает областное отделение Русского географического общества.

Динозавр

Эксперты установили, что находка длиной почти два метра принадлежит детёнышу плезиозавра. Как полагает младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Николай Зверьков, карьер, в котором обнаружили скелет, является единственным местом в России с такой концентрацией останков морских ящеров. Он также отметил, что у скелета целая шея, в которой насчитывается 27 шейных позвонков.

Ранее, в 2016 году, в Оренбуржье обнаружили 11-метровый скелет динозавра, а ещё раньше — семиметровый.