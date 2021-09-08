Кострома, 8 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил регистрацию кандидата в депутаты Костромской областной думы Алексея Громова, выдвинутого партией «Социальной защиты». Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Ранее избирательная комиссия Костромской области отказала кандидату в регистрации на основании того, что он не предоставил экспертам банковскую справку об учёте поступления и расходования средств избирательного фонда. Громов обжаловал решение в Костромском областном суде и выиграл процесс.

Напомним, место депутата Костромской областной думы по 11 округу стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашник стал сенатором от региона.

На довыборы в настоящее время зарегистрированы 6 кандидатов: новый генеральный директор «Костромского завода автокомпонентов», в прошлом заместитель Калашника Денис Шмигель (Единая Россия), бывший замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов (КПРФ), экс-депутат думы города Костромы Иван Сабуров (ЛДПР), Иван Кучерявый (Новые люди), директор мантуровского филиала ООО «СвиссКроноЛеспром» Алексей Громов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), заместитель гендиректора управляющей компании «Новые Технологии Управления» Адилов Руслан Рафиг Оглы (Справедливая Россия — За правду). Выборы депутата областной думы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Громов намерен участвовать в них и будет обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде.