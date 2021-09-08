Тамбов, 8 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Житель Тамбовской области осужден за совершение ряда «виртуальных» преступлений в отношении малолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

52-летний мужчина, временно проживая в Москве, зарегистрировался в соцсети под вымышленным женским именем и переписывался с двумя девочками в возрасте 12 и 13 лет, выдавая себя за школьницу. Он отправлял девочкам материалы порнографического характера, в том числе с изображением несовершеннолетних, требовал от девочек изготовить такие же материалы и шантажировал их. Преступления были выявлены после обращений родственников девочек в правоохранительные органы.

Мужчину признали виновным по статьям «Иные действия сексуального характера», «Совершение развратных действий» и «Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних». Суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцем лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.