Токио, , 17:44 — REGNUM Встреча американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Ёсихидэ Суги планируется в конце этого месяца, сообщает 8 сентября Kyodo.

Есихидэ Суга и Джо Байден Kantei.go.jp

По данным японского агентства, Суга собирается посетить США и провести переговоры с Байденом. Кроме того, он поучаствует в четырёхсторонних американо-индо-австрало-японских переговорах на высочайшем уровне.

Напомним, Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quad) станет первой личной встречей лидеров США, Японии, Индии и Австралии. Предыдущая, виртуальная встреча, состоялась в этом формате весной.

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