Токио, 8 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Встреча американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Ёсихидэ Суги планируется в конце этого месяца, сообщает 8 сентября Kyodo.

Kantei.go.jp Есихидэ Суга и Джо Байден

По данным японского агентства, Суга собирается посетить США и провести переговоры с Байденом. Кроме того, он поучаствует в четырёхсторонних американо-индо-австрало-японских переговорах на высочайшем уровне.

Напомним, Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quad) станет первой личной встречей лидеров США, Японии, Индии и Австралии. Предыдущая, виртуальная встреча, состоялась в этом формате весной.