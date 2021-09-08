Казань, 8 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. 8 сентября в Казани на стадионе «Центральный» сборная Белоруссии по футболу в рамках шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Сборная Бельгии

На данный момент сборная Белоруссии с одной победой и тремя очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице группы E. Сборная Бельгии с тринадцатью очками идет на первом месте.

В последний раз сборные Бельгии и Белоруссии играли между собой 30 марта 2021 года. Тот матч завершился разгромом подопечных Михаила Мархеля со счетом 8:0.

На прошедшем Чемпионате Европы 2020 сборная Бельгии под руководством Роберто Мартинеса дошла до четвертьфинала турнира, где потерпела поражение от сборной Италии со счетом 1:2.