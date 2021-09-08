Бишкек, 8 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии обнаружили подпольную сеть ферм по майнингу криптовалют, работавших в столице республики и ее окрестностях. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 8 сентября.

Xiangfu Ферма. Майнинг

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По версии следствия, ее организовали в Бишкеке и селе Новопавловка двое местных жителей, которые при содействии сотрудников ОАО «Северэлектро» незаконно подключили 700 майнинг-аппаратов к электрической сети.

По предварительным подсчетам, ущерб от хищения электроэнергии владельцами этой сети майнинговых ферм составил около 20 млн сомов (более 17 млн рублей).

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