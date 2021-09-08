Саратов, 8 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Саратовской области наибольшее число заболевших коронавирусом отмечается среди работников предприятий, офисов и транспорта. Об этом 8 сентября заявила представитель регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Госпиталь

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С ее слов, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Саратовской области остается напряженной. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 3455 на 100 тыс. населения (в России —4821,67). Матвеева подчеркнула, что ослабить контроль за выполнением санитарных требований в настоящее время нельзя.

По данным регионального минздрава, остается высоким уровень госпитализации жителей, большинство из которых не вакцинированы. Общее количество коек в ковидных госпиталях составляет 3418, свободными остаются 426 из них, или 12,5% от развернутых. На стационарном лечении находятся 2992 человека, из них у 2723 пациентов лабораторно подтвержден COVID-19. На амбулаторном лечении остается 1131 пациент.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки зарегистрировали 243 новых носителя коронавируса. Все заболевшие с установленным источником заражения. Всего по состоянию на 8 сентября подтверждено 82 750 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 420 человек.

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