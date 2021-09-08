Минск, 8 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. При подготовке доклада «Белоруссия и Крым: пора признать реальность» удалось обобщить все аргументы признания официальным Минском Крыма российским. После этого более эффективно «будет продолжена работа с обществом», отметил 7 сентября на презентации доклада лидер белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

ИА REGNUM Аналитический доклад «Белоруссия и Крым: пора признать реальность»

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Доклад на почти три десятка страниц текста с графиками посвящён аргументам в пользу признания руководством Белоруссии воссоединения Крыма с Россией и территориальной целостности Российской Федерации — части Союзного государства России и Белоруссии. В ходе презентации представители белорусских общественных организаций и координаторы проектов единодушно констатировали ненормальность ситуации, когда одна часть Союзного государства не признаёт государственные границы другой, и при этом говорит о союзничестве, интеграции, перспективах совместной деятельности.

ИА REGNUM Аналитический доклад «Белоруссия и Крым: пора признать реальность»

Агафонов выразил уверенность в том, что «признание Крыма — союзнический долг Белоруссии» и возможность «вернуть доверие к Белоруссии как к надёжному и солидному партнёру». Доверие с российской стороны заметно снизилось в ходе белорусской президентской кампании 2020 года, общим местом которой стала откровенно антироссийская риторика.

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