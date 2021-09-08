Алексей Сутормин мог покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно
Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Агент 27-летнего флангового нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексея Сутормина Александр Клюев 8 сентября сообщил, что в летнее трансферное окно московское «Динамо» делало «сине-бело-голубым» предложение по трансферу футболиста. Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение не отпускать Сутормина.
«Знаю, что Алексеем интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», — цитирует Александра Клюева издание «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Сутормин перешел в «Зенит» 8 июля 2019 года. На данный момент стоимость российского нападающего, по данным портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение Алексея Сутормина с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.