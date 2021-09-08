Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Агент 27-летнего флангового нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексея Сутормина Александр Клюев 8 сентября сообщил, что в летнее трансферное окно московское «Динамо» делало «сине-бело-голубым» предложение по трансферу футболиста. Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение не отпускать Сутормина.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алексей Миранчук, Алексей Сутормин

«Знаю, что Алексеем интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», — цитирует Александра Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Сутормин перешел в «Зенит» 8 июля 2019 года. На данный момент стоимость российского нападающего, по данным портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение Алексея Сутормина с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.