Омск, 8 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Александр Бурков

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Телеграмму со словами соболезнования Бурков направил родным, близким и коллегам Евгения Зиничева.

«Он ушёл в самом расцвете сил, но в памяти всех, кто его знал, навсегда останется истинным патриотом своей страны, мужественным и волевым человеком, профессионалом с большой буквы», — говорится в телеграмме.

Бурков пожелал семье Зиничева «сил и выдержки в этот тяжёлый час».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске Красноярского края во время учений.

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