Флоренция, Италия, 8 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Руководство «Фиорентины» приняло решение избавиться от 30-летнего российского нападающего Александра Кокорина. Итальянский клуб может отдать футболиста в аренду в турецкий клуб. Об этом 8 сентября сообщило издание «РБ Спорт».

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака». «Фиалки» заплатили «красно-синим» 4,5 миллиона евро за трансфер футболиста.

За полгода в составе итальянского клуба Кокорин принял участие лишь в четырех матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 91 минуту.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассчитывает на российского форварда.