Севастополь, 8 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Севастополю возвращены 49 земельных участков около лагеря Ласпи, соответствующее решение вынес суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Речь идёт о землях лесного фонда, которые ещё украинский период выбыли из собственности города и оказались в частной собственности жителя Ялты. По информации правительства, владелец намеревался продать эти участки по цене около 500 млн рублей. В 2020 году департамент по имущественным и земельным отношениям направил в Балаклавский районный суд иск об истребовании участков.

«Участки лесного фонда были приобретены двумя частными лицами в украинский период по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации. Затем 49 участков были проданы физическому лицу путем заключения нескольких договоров купли-продажи», — рассказала заместитель губернатора Светлана Пирогова.

Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре 7 сентября оставил в силе решение Балаклавского райсуда Севастополя, в соответствии с которым участки истребованы у физического лица. Таким образом, земля вернется в собственность города.