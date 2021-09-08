Выборг, Ленинградская область, 8 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Пьяный мужчина решил для развлечения пострелять из охотничьего ружья из окна своей квартиры в Ленинградской области, после чего был задержан сотрудниками полиции. Об этом 8 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pixabay.com Охотничье ружье

Сообщение о стрельбе на пульт дежурного полиции Выборгского района Ленинградской области поступило днем 8 сентября. Звонившая женщина сообщила, что из окна квартиры на четвертом этаже соседнего дома по Сайменскому шоссе в поселке имени Калинина стреляет мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 41-летнего уроженца города Выборг, который в этот день выпивал со своим 38-летним приятелем. В какой-то момент мужчины решили пострелять из ружья. При этом их не смутило, что вместе с ними в квартире находятся жена и сын хулигана.

«Злоумышленник стрелял из зарегистрированного на него охотничьего гладкоствольного ружья, — рассказали в ведомстве. — Оба мужчины, находившиеся в квартире, доставлены в полицию. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего».