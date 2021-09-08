Москва, 8 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. 8 сентября издание Supervasco сообщило, что в зимнее трансферное окно московский «Спартак» предпримет очередную попытку подписать 20-летнего центрального полузащитника «Васко да Гамы» Бруно Гомеса, которым «красно-белые» интересовались прошедшим летом.

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В текущем сезоне Бруно Гомес принял участие в 21-м матче за «Васко да Гаму» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Васко да Гамы» в 2,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с бразильским клубом рассчитано до конца 2023-го года.

Ранее сообщалось, что нидерландский центральный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может покинуть российский клуб.