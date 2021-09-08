Москва, 8 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Создать резервы стройматериалов и внедрить механизм дофинансирования для того, чтобы предотвратить замораживание строительства социальных объектов из-за резких скачков цен предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Кирпичи

«Поскольку сфера госзакупок очень коррупционная, мы считаем, что механизм дофинансирования правительство должно разрабатывать в координации с Госдумой и принимать в виде закона, поскольку речь идет о десятках и сотнях миллиардов рублей», — отметил Миронов.

Он уверен, что широкая общественная экспертиза позволит исключить в новом документе лазейки для коррупционеров и мошенников.

«Другим способом решения проблемы может стать создание целевых резервов стройматериалов на строительство социальных объектов», — рассуждает парламентарий. — «Утвердили проект — сразу закупили все, что возможно закупить сразу, по установленным ценам, чтобы не ждать, пока инфляция или какой-то кризис «съедят» выделенные деньги».

Он обратил внимание на то, что сейчас в каждом регионе есть резервы на случай ЧС. Депутат предлагает их увеличить согласно планируемым потребностям субъекта РФ.

В 2021 году во многих регионах России из-за роста цен на стройматериалы остановилось строительство школ, больниц и детских садов, есть сложности с поиском новых подрядчиков.

В настоящее время Минстрой, ФАС и Минфин готовят новую методику, которая позволит «размораживать» федеральные стройки.

Читайте также:ФАС организует дополнительные проверки на рынке стройматериалов