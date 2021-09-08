Челябинск, 8 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского намерен добиваться признания себя банкротом. Об этом пишут СМИ.

Банкрот

Соответствующее заявление от него уже находится в областном Арбитражном суде. В нём действительно указаны данные человека, совпадающего с фамилией, именем и отчеством сына экс-главы региона. Как следует из картотеки дел, заявление поступило 7 сентября. Сумма исковых требований составляет 274 159 556,86 рублей. В тот же день суд получил и ходатайство от него о предоставлении отсрочки на внесение денег для выплаты финансовому управляющему вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский руководил Челябинской областью с 2014—2019 годах. В марте 2019-го президент России Владимир Путин отправил его в отставку.