Нижний Новгород, 8 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области школьников могут объединить школы и детские сады. Об этом заявила министр образования региона Ольга Петрова, пишут местные СМИ.

Светлана Иванова ИА REGNUM Школьники

Она отметила, что из-за возникшего в области серьезного дефицита школ, многие дети вынуждены учиться во вторую смену. Поэтому школьников планируют направить учиться в детские сады, чтобы отказаться от второй смены обучения.

По словам чиновницы, потребность в детских садах в последнее время снизилась, а потому их помещения можно будет использовать для проведения школьных уроков — до тех пор, пока не будут построены новые школы.