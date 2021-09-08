Ярославль, 8 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудники «Почты России» похищали электронные билеты лотереи «Столото». Об этом сообщает портал ПроГород со ссылкой на УФСБ по Ярославской области.

УФСБ по Ярославской области

Билеты сначала покупались, регистрировались на сайте лотереи, а затем происходил их возврат. Возвращались и деньги. При этом билет оставался зарегистрированным и мог выиграть.

«В процессе оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная схема присвоения имущества предприятия в сумме около двух миллионов рублей, основанная на уязвимостях в программе учета», — сообщили в УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском управлении «Почты России», предприятие само выявило нечистоплотных сотрудников.

«Служба безопасности Почты России выявила факты хищения в ходе служебной проверки. Компания передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушения не отразились на обслуживании клиентов», — рассказали в Ярославском УФПС.

Сейчас почта оказывает полное содействие правоохранительным органам в расследовании.