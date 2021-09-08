Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 8 сентября идет дождь, а в ближайшие часы ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий в виде сильного ветра, который поднимет метровые волны в водоемах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Иван Айвазовский. Финский залив. 1848

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером в среду, 8 августа, начиная с 19 до 22 часов, ожидается усиление западного, юго-западного ветра скоростью 17−19 м/с.

«Высота волн 0,5−1,0 метра», — говорится в сообщении.

Заметим, что в четверг, 9 сентября, в Северной столице будет преобладать облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Во второй половине дня также ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный, ночью 6−11 м/с, днём 4−9 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днём +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В пятницу, 10 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, местами до +6 градусов, днём +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днём повышаться.