Москва, 8 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. 7 сентября, в последний день летнего трансферного в России, футбольный клуб «Текстильщик», выступающий в Футбольной Национальной Лиге, объявил об аренде трех футболистов московского ЦСКА. Состав «Текстильщика» пополнили Вадим Карпов, Тигран Аванесян и Лассана Н’Диайе.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Карпов и Мишкич

После девяти туров Футбольной Национальной Лиги 2021/22 «Текстильщик» (Иваново) с одной победой и шестью очками занимает восемнадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата.

В прошлом сезоне малийский нападающий Лассана Н’Диайе, выступая за «Велес» на правах аренды, принял участие в двенадцати матчах ФНЛ 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Вадим Карпов последние два сезона в составе ЦСКА был игроком ротации. Текущее соглашение Карпова с «красно-синими» рассчитано до середины 2025-го года.