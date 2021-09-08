Мурманск, 8 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Гибель главы МЧС заставила всю страну пережить смешанные чувства, отметил в телеграмме, направленной в адрес министерства, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Kremlin.ru Андрей Чибис

«Для меня и моих коллег смерть Евгения Николаевича стала шокирующей неожиданностью. Ещё вчера он давал старт межведомственному учению в Арктической зоне России, в котором была задействована, в том числе, и Мурманская область. И именно в ходе этого учения трагической случайности было суждено оборвать его жизнь. Жизнь, которая была и до конца осталась беззаветным служением долгу. Евгений Николаевич погиб так же, как жил, — как настоящий герой, солдат России, спасатель. Сегодня вся страна переживает не только скорбь, но и восхищение мужеством и доблестью главы МЧС. Эти смешанные чувства испытываю сейчас и я», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб сегодня, 8 сентября, при попытке спасти человека. Трагедия произошла в Норильске во время учений.