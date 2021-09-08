Кострома, 8 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Блогер и основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов выступит с лекцией в Костроме. Об этом сообщил руководитель проекта по развитию общественных пространств «Кострома — город историй» Илья Конжин.

Наталья Диева Костромские наличники

В ходе встречи Хафизов расскажет об истории и особенностях российских наличников и ответит на вопросы о резном искусстве костромского края.

«Расскажу о том, какие факторы влияли на развитие наличников и деревянного зодчества в целом. Слушателей ждут неожиданные и интересные подробности, развенчание мифов», — пояснил Хафизов.

Встреча пройдёт в Центре корпоративного развития «Мир людей» в Больших мучных рядах 12 сентября. Начало лекции в 14.00. Приглашаются все желающие. Оплата за вход не предусмотрена.