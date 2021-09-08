Знаток наличников выступит с лекцией в Костроме
Кострома, 8 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Блогер и основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов выступит с лекцией в Костроме. Об этом сообщил руководитель проекта по развитию общественных пространств «Кострома — город историй» Илья Конжин.
В ходе встречи Хафизов расскажет об истории и особенностях российских наличников и ответит на вопросы о резном искусстве костромского края.
Встреча пройдёт в Центре корпоративного развития «Мир людей» в Больших мучных рядах 12 сентября. Начало лекции в 14.00. Приглашаются все желающие. Оплата за вход не предусмотрена.
Справка: Костромская область — один из регионов России, наиболее «богатых» на наличники. Регион считается родиной знаменитых «бахромчатых» наличников, напоминающих края свисающего полотенца. Специалисты насчитывают в Костроме более 7 видов наличников, в том числе редкие образцы украшения окон планками с изображениями человеческих лиц.