Курган, 8 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Курганской области собираются увеличить нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Это следует из проекта приказа директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислава Носкова, опубликованного на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Согласно проекту документа, норматив накопления ТКО для жителей Кургана с 1 января 2022 года составит 2,3 кубометра в год вместо нынешних 1,9, для остальных населённых пунктов — 2,1 кубометра в год вместо 1,7.

По версии одного эксперта портала 45.ru, увеличение норматива накопления ТКО приведёт к росту оплаты за обращение с отходами в Курганской области на 20%. Другой источник портала считает, что норматив изначально был занижен и замеры, проведённые в 2020—2021 годах, показали, что норму накопления отходов нужно увеличивать.