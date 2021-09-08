Казань, 8 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Татарии этой осенью в числе самых высокооплачиваемых вакансий оказались торговые представители, специалисты по недвижимости и главные инженеры проектов. Об этом заявила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«В числе наиболее привлекательных рабочих мест с точки зрения предлагаемой заработной платы — торговые представители, специалисты по недвижимости, главные инженеры проектов, директора вычислительных центров», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Уровень предлагаемых зарплат для данных вакансий колеблется от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, добавила представитель республиканского минтруда, отметив, что эти рабочие места являются единичными и к соискателям предъявляются самые высокие требования.

На сегодняшний день работодатели республики предлагают на рынке труда 57 430 вакансий. В статусе безработных на 8 сентября официально зарегистрированы 17 032 жителя. Уровень регистрируемой безработицы в Татарии составил 0,84% от численности рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года безработица в России может усилиться, но не выше 5%.

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