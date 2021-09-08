Красноярск, 8 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Жителю Красноярска предъявлено обвинение в лишении свободы участкового врача-терапевта (п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Martin Vorel Врач

43-летний красноярец удерживал медика в одной из квартир в переулке Вузовском Кировского района. Против него было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

По версии следствия, днём 9 августа участковый врач-терапевт приехала на вызов к женщине. Завершив осмотр и оказав медпомощь, врач собралась покинуть квартиру, но внук женщины запер входную дверь и не выпустил медика. Он нанёс терапевту не менее восьми колюще-режущих ударов по различным частям тела.

Мужчина заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение. Вину злоумышленник признал частично. Расследование продолжается.

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