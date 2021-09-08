Нижний Новгород, 8 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Учащихся школ Нижегородской области, в которых разместятся избирательные участки во время выборов в Государственную думу России 17 и 18 сентября, отправят на дистанционное обучение или же организуют для них походы в музеи и библиотеки. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

В ведомстве отмечают, что сделано это будет для того, чтобы школьники не контактировали с членами территориальных избирательных комиссий и избирателями, приходящими на голосование.

В тех школах, где учебный процесс не будет прерываться на время проведения выборов, избирателей будут пускать на участки для голосования не через главный, а через отдельный вход. А избирательные комиссии будут работать в отдельных помещениях, доступ в которые школьникам будет закрыт.