Москва, 8 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Россия может поддержать Приднестровскую Молдавскую Республику, но этому мешает русофобия установившихся в Молдавии и на Украине режимов. Об этом 8 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Приднестровье. Карта

«Теоретически Россия могла бы помочь по дипломатическим каналам, оказав давление на Украину и Молдавию. Но, к сожалению, сейчас в обеих странах установлены русофобские режимы», — заявил эксперт.

Майя Санду «ведёт себя интеллигентно» и проводит более сдержанную политику в отношении России и Приднестровья, чем «более агрессивный» президент Украины Владимир Зеленский, считает эксперт. «Вместе с тем стоит помнить, что это (Санду — ИА REGNUM) — человек, выращенный на Западе, прошедший там профессиональную подготовку в серьёзных банковских структурах у Сороса», — напомнил Соин.

Эксперт отметил, что лидеры молдавского и украинского режимов «готовы нанести ущерб себе, лишь бы плюнуть в сторону России». С этими целями они могут приложить усилия, чтобы совместно заблокировать и уничтожить пророссийский анклав, полагает политолог.

Россия могла бы в качестве противодействия блокаде нарастить информационную поддержку Приднестровья и увеличить объёмы гуманитарной помощи, считает эксперт. «Россия всячески должна демонстрировать, что она помнит о своих гражданах в Приднестровье и будет защищать их интересы», — подытожил Соин.