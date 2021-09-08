Сараево, 8 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила 61-летней гражданке страны Сене Хамзабегович обвинение в финансировании террористических операции. Об этом СМИ Боснии и Герцеговины сообщили 7 сентября.

Нет терроризму!

По сведениям прокуратуры, Хамзабегович перечислила около 118 000 евро своим соотечественникам, которые воевали на фронтах Сирии и Ирака на стороне «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Сена Хамзабегович иногда лично отвозила деньги на территорию Сирии и передавала их Мурадифу Хамзабеговичу, который, как выяснилось, использовал эти средства для выплаты зарплат лицам, которые участвуют в террористической деятельности, или для покупки оружия.

Обвиняемая родилась в городе Тузла в БиГ и имеет гражданство как Боснии и Герцеговины, так и Швейцарии, говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит телеканал РТРС.

Напомним, что ранее в российских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в горах Боснии и Герцеговины существуют закрытые деревни, в которых проживают радикальные исламисты. Считается, что они причастны к организации террористических актов в Европе.