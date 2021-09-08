Москва, 8 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Агломерация — это средство повышения эффективности имеющихся ресурсов. Поэтому, когда мы говорим про крупные города, то агломерации дают возможность использовать ограниченные ресурсы более эффективно. Как сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM, об этом на Московском экономическом форуме заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

NASA Московская городская агломерация

«Каждый рубль инвестиций, каждый рубль затрат имеет добавленную стоимость. Поэтому, когда мы говорим про крупные города, то агломерации дают возможность использовать ограниченные ресурсы более эффективно. Кроме того, получать от вложенных средств более быструю отдачу, и более высокий процент на вложенный капитал», — отметил чиновник.

По словам Ефимова, транспортная инфраструктура создается для того чтобы можно было быстрее добраться из точки А в точку Б. Агломерации, если посмотреть одно из базовых определений — это радиус, внутри которого жители могут добраться за определенный интервал времени в нужное им место. Получается, что за счет транспортной инфраструктуры увеличивается плотность экономики, которая в свою очередь позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Напомним, что не ангажированные эксперты считают, что создание агломераций приведет к полному обезлюдиванию территории России.

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