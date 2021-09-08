Вологда, 8 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отреагировал на трагическую гибель главы МЧС Евгения Зиничева.

Okuvshinnikov.ru Олег Кувшинников

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Евгений Николаевич выбрал для себя опасную и непростую профессию. Сотрудники МЧС каждый день рискуют своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Как настоящий спасатель он погиб при исполнении служебного долга. Скорбим», — написал он на своей странице «Вконаткте».

Как сообщало ИА REGNUM, Зиничев погиб сегодня, 8 сентября, в ходе учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, также прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма.