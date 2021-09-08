Подгорица, 8 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Почти три четверти черногорских граждан считают, что вакцинация против коронавируса должна быть приоритетом для правительства Черногории, а также для всех граждан.

WikiImages Вакцинация

Это результаты последнего исследования, проведенного фондом Ipsos в конце июля в Черногории при поддержке Делегации Европейского Союза и ЮНИСЕФ.

Кроме того, исследование Ipsos по этой теме, проведенное в этом году, показывает, что количество граждан, которые не хотят вакцинироваться с января по июль 2021 года, снизилось с 44 до 35 процентов.

«Пандемия коронавируса по-прежнему представляет собой глобальную и локальную угрозу. Большинство граждан признают важность вакцинации как возможности защитить себя от возможных осложнений этого заболевания», — объясняет директор исследовательского агентства Ipsos в Черногории Владимир Райчевич.